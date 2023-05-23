新冠肺炎疫情反撲，耳鼻喉科醫師張弘分享，4月17日起口罩令鬆綁，民眾出門不需要強制戴口罩，但診所看診的病患卻一路往上升，像是看不到盡頭一樣，幾乎每個診都要加班才能看完病人，而且最後發現是新冠肺炎的比例很高。

張弘日前在臉書上分享，3月20日起新冠確診輕症免通報，4月17日起口罩令鬆綁，台灣跟進世界的開放腳步，這是件值得高興的事。不過，解除相關防疫規定後，看診病患的人數一路往上，看不到盡頭，也發現新冠比例仍居高不下，每個診都要加班才看得完病人。

張弘表示，現在已經看不到每日確診數字，但診所卻每天被擠爆，疫情不降反升，這段時間醫護都辛苦了。另有耳聞明年健保預算總額將大砍，已經很多原廠藥都不進來了，希望這件事不是真的。

台灣目前的口罩禁令鬆綁，民眾外出不用戴口罩，但在醫療照護機構及救護車等空間則要配戴。5月31日以後，醫療照護機構與救護車口罩令會以建議與指引方式，不配戴不處罰，至於醫院、診所、藥局，還在討論是要鬆綁或維持。