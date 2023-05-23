許多人討厭腿毛濃密的情況，許多女性甚至要定期除毛，但心臟科醫師表示，健康的毛髮代表有充足的血液循環，腿部的毛髮異常減少，要擔心是否有下肢動脈的問題。若人的血管硬化、出現粥狀斑塊或血栓，都會產生病變，嚴重者甚至可能肢端壞死，需要截肢保命。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書上表示，抽菸、糖尿病、高齡會引發血管退化，導致周邊動脈的疾病越來越多。人的肢體要能正常活動，需要有足夠血液提供養分和氧氣，若流至大腿小腿和足部的動脈出問題，不管是血管硬化、粥狀斑塊產生或是血栓阻塞，都會造成血流不夠、產生病變。

他表示，下肢動脈疾病的症狀包括腳部冰冷、走路酸痛、容易抽筋等，但常為人忽略的一項是腿部毛髮的掉落、消失。因為人體的毛囊需要大量的血液供應，若人體的血管出現問題、無法供應足夠的養分，就會造成毛髮掉落、毛囊萎縮，無法產生新的腿毛。

他提醒，民眾若發現自己或長輩有小腿和足部冰冷、肌肉萎縮，及因毛髮突然不見，顯得非常光亮，都是警訊。治療的方法包括戒菸、加強血糖與血壓的控制、使用藥物打通血管。

他表示，門診中常遇到下肢的循環變差，導致皮膚病變潰爛，嚴重的甚至會有肢端壞死、需要截肢的風險。

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