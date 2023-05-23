momo線上美妝市場獨占鰲頭，為許多美妝保養品牌布局新零售市場的第一選擇，2023年至今momo整體專櫃美妝保養更繳出銷售年增超過30%的佳績。面對持續蓬勃的美妝網購需求，momo從客戶滿意度出發，以科技升級momo美妝網購服務力，導入美妝時尚科技公司玩美移動的AI、AR運用技術，全新推出momo「線上試妝」服務，服務首波攜手頂級專櫃美妝ESTEE LAUDER雅詩蘭黛，品牌經典商品搶先擬真上臉體驗，未來momo也將持續拓增「線上試妝」適用的品牌及商品，為消費者營造多元豐富的虛擬試妝網購選擇。

momo購物網全新推出「線上試妝」服務，運用AI與AR技術為消費者營造「隨時隨地 先試再買」的美妝網購體驗，服務首波攜手來自紐約的頂級專櫃美妝品牌ESTEE LAUDER雅詩蘭黛，提供超過40款唇膏、粉底、遮瑕等品牌人氣商品，搶先擬真上臉體驗，歡慶momo「線上試妝」服務與雅詩蘭黛合作上線，即日起至5月31日購買指定試妝商品，限時大放送雅詩蘭黛聚光粉保濕粉底體驗禮；還有5月24日momo「美妝彩妝日」一日限定雅詩蘭黛全唇彩系列買1送1、粉持久新客組買1送6等回饋組合，帶給愛美的momo會員滿滿寵愛。

展望今年，蔡明忠表示，過去兩年因為疫情幫忙，我們很輕鬆就達到雙位數成長，甚至超過20%、30%成長，要維持過去20%到30%成長具挑戰，即使要保持雙位數成長也需要盡更大努力，除了原來B to C，我們也提出發展新業務，像積極籌備中的廣告業務，甚至於美國大型電商亞馬遜做的fulfillment服務，這些都是momo未來可以發展的業務。