●美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫周一重啟的債限協商在稍早前結束，但對於如何提高31.4兆美元債限仍未達成協議，在距離美國可能倒債進而重創經濟的大限只剩10天之際，雙方將繼續協商。

●美國財政部長葉倫在3周內第三度致函國會，她重申，如果國會不採取行動提高31.4兆美元舉債上限，「極有可能」財政部無法在6月初、最早在6月1日履行所有美國政府的付款義務，這將導致美國有史以來的首次債務違約。

●舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，地區銀行倒閉導致信貸環境緊縮，其效果可能相當於聯準會升息兩次，但貨幣政策決議最終仍將取決於進一步的經濟數據。她拒絕就6月會議的政策動向表明個人立場。

●聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周一表示，聯準會今年可能仍需要將基準利率再提高半個百分點，也就是再升息兩次。此番發言推動美元走高。周一尾盤美元指數漲0.15%，報103.17。美元兌日圓漲0.46%，報138.55日圓，距6個月高點138.75僅一步之遙。

●周一紐約6月期金收跌0.22%，報每盎司1977.2美元。聯準會官員接連釋出鷹派言論、美元走高，使國際金價承壓，但觀望美國債限談判的避險情緒使金價下檔有撐。

●市場看好供不應求的情況可能在下半年加劇，帶動國際油價反彈，但美元走強使漲幅受抑，周一紐約6月期油收漲44美分或0.61%，報每桶71.99美元。將成為現貨月份的7月期油收漲0.5%，報每桶72.05美元。倫敦布蘭特期油收漲41美分或0.54%，報每桶75.99美元。