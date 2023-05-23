根據國健署癌症登記資料和衛福部死因統計，胃癌目前位居國人10大癌症發生及死因排名第8位，其嚴重性可不容小覷。禾馨民權健康管理診所內視鏡室主任詹宜學指出，幽門桿菌和胃潰瘍是造成胃癌的2大隱形殺手，很多人日常並沒有感到異狀或不適，在健檢時才赫然發現，長期以來胃竟然都在發炎。

詹宜學在臉書粉絲頁「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」發文表示，近期在整理健康檢查報告時，發現有許多病人都被診斷出胃潰瘍與幽門桿菌感染，其中，有些人合併慢性胃炎；有些人合併萎縮性胃炎；多數人合併腸上皮化生。經詢問後，幾乎每位病人對日常症狀的描述都是，「平日裡並無感到身體有任何異狀和不適」。

為何胃部明明有疾病患者卻沒感覺？詹宜學說明，每個人對於疼痛的忍耐度都不一樣，通常這種慢性胃炎造成的潰瘍，往往不是兩三天的事，也因為胃長期以來都在發炎，讓胃長時間處於不健康狀態，導致病人都不覺得身體有任何不適感。

通常遇到這類型的病人，詹宜學都會認為，還好發現的早，一旦輕忽病情，最後可能會演變成胃癌。詹進一步表示，胃癌早期，大多數的病人都不會有症狀，通常是經過長時間，一連串的黏膜病變而形成。而幽門桿菌是胃癌的致病因子之一，由於幽門桿菌的感染，胃黏膜逐漸形成慢性胃炎、慢性萎縮性胃炎、腸上皮化生、低度分化不良、高度分化不良，最終形成胃癌。所以如果都有定期身體健康檢查，是可以提前做好預防及治療的。

根據癌症基金會資料顯示，胃癌的危險因子除了幽門桿菌、胃炎外，若是年齡50歲以上；男性；有抽煙、喝酒習慣；常吃高鹽、煙燻、醃漬食物；惡性貧血；家族性多發性息肉症，都要特別注意。