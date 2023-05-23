2023法國網球公開賽會外賽，22日深夜台灣兩位選手出賽，男單曾俊欣7比6（2）、3比6、6比3力克瑞士選手理查（Alexander Ritschard），晉級下一輪。

紅土是曾俊欣喜愛的場地，去年法網會外賽他連過三關晉級會內，今年期許也能繼續前進會內，會外賽首輪順利獲勝後，也中斷個人近期在單打的3連敗。

在法網會外賽登場的21歲台英混血女將葛藍喬安娜，首輪4比6、0比6敗給白俄羅斯夏瑪諾薇琪（Iryna Shymanovich），未能繼續前進。