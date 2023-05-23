女星陳喬恩以演員身分出道，因演出《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》備受關注，近年來她將事業版圖拓展至大陸，日前她登上大陸綜藝節目《嚮往的生活7》，過程中因玩得太開心喝醉，還被其他兩位女星哄睡，且聲音全被隔壁房男星聽得一清二楚。

陳喬恩參加大陸綜藝節目《嚮往的生活7》，與何炅、黃磊、張新成、萬茜、吳越等人到山中小屋過夜，但她卻因為在放鬆的情況下玩得太開心而喝醉了，因此說話與思考變得慢半拍，於是萬茜與吳越便幫她收拾東西，還替她準備好卸妝用品，所幸陳喬恩喝醉後相當聽話，完全聽從兩人的指示做事，過程中萬茜與吳越除在旁指導陳喬恩洗臉「先按一下」、「對著鏡子好不好」、「不要用太大力」，最後還帶她進浴室洗臉，一個步驟一個步驟地教。

過程中處於迷糊狀態的陳喬恩，也不忘撒嬌向兩人告白「妳也太好了吧」、「我覺得我們可以玩在一起」、「愛妳們喔」，睡前還委屈問：「姐姐，我可能會打呼的……妳們不會嫌棄我嗎？」可愛模樣逗笑萬茜和吳越。

然而，隔日所有嘉賓聚在一起吃飯時，何炅與黃磊忍不住爆料，前一晚其實都有聽到陳喬恩喝醉後說的話，何炅還笑虧：「我們這邊聽得一清二楚，又不好插手」節目播出後，陳喬恩也在微博尷尬發文寫下「聽說……全國觀眾都知道我……喝大了……」引起網友熱議，直呼陳喬恩「太可愛了」、「偶像劇照進現實」。

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