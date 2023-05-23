一名男子提起民事求償訴訟，指控叔叔與其妻子亂倫，且叔叔還傳訊給她「做愛時，絕對不會自己舒服就好了，我一定會讓我的女人達到高潮才會休息」，她回稱「是真的欸」，台灣高等法院駁回上訴，認定叔叔侵害配偶權，判決須賠償20萬確定。

這名男子提告指控叔叔是他繼父之兄弟，2人為叔姪關係，他在2020年間因母親罹癌之故，偕同他的妻子返回高雄老家經營之中式餐飲店工作，叔叔也在該餐飲店工作，2021年7月間，他經由餐飲店之員工提醒，赫然發現叔叔經常傳送親密LINE對話訊息給他妻子示愛。

他說，2人對話內容包括叔叔想念他的妻子想到快瘋掉，想抱她一起睡覺等，兩人除經常互稱老公老婆之外，更在叔叔住處樓上親密摟抱，甚至在於2021年7月4日相約前往汽車旅館幽會。

叔叔還傳訊給她「做愛時，絕對不會自己舒服就好了，我一定會讓我的女人達到高潮才會休息」，她回答：「是真的欸」，男子指控2人顯然已為婚外男女交往，並合意性交，嚴重侵害他基於配偶之身分法益，求償20萬元。

新北地方法院一審判2人連帶須賠償20萬元，叔叔不服提上訴，辯稱沒有與人妻婚外交往，且自己的道歉影片只能證明不再與人妻聯絡，但無法證明自己與人妻為婚外男女交往，甚至合意性交之行為。

高院二審認定這名叔叔與提告男子雖無血緣關係，但仍有親緣關係，他竟逾越人倫禮節之分際，在對方妻子婚姻關係存續期間，與她傳親密訊息，並為親密男女交往，破壞家庭圓滿幸福，判決駁回上訴，叔叔須賠償20萬元確定。