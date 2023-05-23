台大經濟系學生會正副會長選舉爆出候選人政見涉嫌歧視，台大經濟系助理教授的蘇軒立表示，整起事件最大問題在於學生不知道玩笑的界限在哪、不把選舉當一回事，學生會明知不妥卻還允許政見刊登，低估事情的嚴重性；但造就缺乏平等觀念的學生，是成長環境和社會環境造成，社會沒有提供適當的環境，絕對不是教科書沒寫或考試沒考，「是我們的教育沒做好」。

蘇軒立昨（22）日於個人臉書指出，經濟系學生會正副會長參選人根本沒把選舉當一回事，4組候選人有3組的政見都是開玩笑，彷彿選舉就是開玩笑的場合。但回想起歷年台北市長選舉，不乏不正經的政見，包括重建海霸王、陽明山開賭場、推廣蜂蜜檸檬等，候選人花了150萬元在公開場合講這種話，現實社會這麼運作，他就譴責不下去了。

蘇軒立表示，本來認為滿18歲都是成年人，要對自己的行為負責，但前天剛完成高三申請入學口試，從每位考生的回答中感受到，他們都還是孩子，沒人知道自己想做什麼、想從事什麼職業，世界非常狹隘，學科和考試佔了多數時間，且大部分的大一生心智和國高中生沒兩樣，到了大二或大三後才會變得較成熟，「這麼一想，我就有點難以譴責，我們該問的是，為什麼會把18歲的成人教得像小孩？」

蘇軒立說，這群學生從建中念到台大，卻不懂平等，但平等並非從公民課本學來，而是成長環境中學習，充滿歧視的社會中長大的人，是學不會發自內心的平等感受。而整起事件最大問題在於開玩笑的學生不知道界限在哪裡，另一個問題是學生會竟允許這樣的政見刊登，表示系學會的大學生們知道不妥，但低估事件的嚴重性，也不知言論自由的界限在哪，「我真的認為大學生還在學習成熟，畢竟我們的教育沒有給學生自由探索的時間，你不能要求他們高中畢業心智就自動成熟，學習的過程難免會犯錯，但希望犯錯的代價不要太大。」

蘇軒立說，性平和言論自由的無知常出現在台大學生選舉上，表示並非個案，是我們的教育沒做好，社會沒有提供適當的環境，絕對不是教科書沒寫或考試沒考。但這件事在社會的反應會這麼大，大部份是來自對於是對「菁英」失望，「但身為菁英言語間卻充滿歧視的人少見嗎？」我們每天都可以看到菁英政治人物在大眾面前口吐芬芳，所以整體事件，其實反映的是台灣社會不平等的環境，當我們責備他們時，我們要知道這並非個案，是環境造成的。