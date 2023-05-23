中國大陸國務委員兼外長秦剛22日在北京會見非洲人口第二大國剛果民主共和國〈簡稱剛果（金）〉副總理兼外長盧通杜拉。秦剛表示，剛果（金）是中國的好朋友、好兄弟，雙方友誼源遠流長。中方熱烈歡迎剛國總統齊塞克迪即將對中國是訪問，期待兩國元首為下階段中剛關係發展作出頂層規畫、明確戰略方向。盧通杜拉強調，剛方堅定奉行一個中國政策。齊塞克迪總統即將對中國進行具有歷史性的首次訪問，剛方將以極大熱情推動兩國各領域務實合作。

秦剛指出，中剛同為開發中大國，經濟互補性強，合作前景廣闊。中方已連續多年成為剛最大交易夥伴和投資來源國，願繼續與剛方一道，立足當下，著眼長遠，推進高品質共建「一帶一路」，落實中非合作論壇架構下各項共識，推動兩國合作排除干擾，實現互利共贏，把剛方資源優勢轉化為剛發展動力。希望剛方為中國企業在剛投資興業創造良好營商環境、提供安全保障。

秦剛表示，堅定地支持彼此核心利益是中剛關係正常化50多年來順利發展的寶貴經驗，也是中剛戰略夥伴關係的核心要義。中方願與剛方在聯合國等多邊場合加強團結協作，堅決捍衛不干涉內政原則，維護開發中國家共同利益，推動國際秩序和全球治理向更加公平合理的方向發展。

盧通杜拉表示，剛中關係正常化50多年來，雙邊關係不斷發展，歷久彌堅。感謝中方長期以來為剛經濟社會發展提供的重要幫助和寶貴支持。剛方堅定奉行一個中國政策。齊塞克迪總統即將對中國進行具有歷史性的首次訪問，剛方將以極大熱情推動兩國各領域務實合作，願同中方加強溝通協調，秉持建設性理念發展兩國關係，更好地造福兩國和兩國人民。