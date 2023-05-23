大陸女星楊冪戲劇作品叫好又叫座，交出《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》等代表作，還擁「收視女王」的稱號，近日她接受採訪透露自己為了拍攝新戲《哈爾濱1944》特意請了表演老師，來幫助自己對每一句台詞做到倒背如流，做到去現場可以不帶劇本。豈料，這番努力宣言卻被網友質疑都演戲這麼久了還需要琢磨演技，可說是「努力人設」翻車。

楊冪自從宣布拍攝《哈爾濱1944》之後，不少觀眾都很期待楊冪在這部劇中的表現。畢竟在楊冪以往的作品中，不是飾演女強人就是以仙俠為主，但狹隘的戲路讓不少觀眾吐槽她早已不把心思放在表演上。至於楊冪演技是否有隨著年紀精進，若與同期的85年大花相比，Angelababy主攻時尚，趙麗穎已經在農村女性創業題材中佔領自己的一席之地。倪妮則是在電影領域風生水起，就連劉詩詩也在內娛武俠題材影視作品中佔領了一方天地。只有楊冪尚未明確自身定位，新戲《哈爾濱1944》中也是楊冪力拼轉型之作。

不過，楊冪還沒等到電視劇播出，就傳出「番位」（演員出現在宣傳和電影中的排位次序）登上熱搜，網友們紛紛感嘆楊冪離開原本的工作室後被降級，淪「二番咖」。雖說楊冪第一時間表明演員要為角色讓步，但依舊有不少網友對這樣的宣傳表示不滿意。這一次，楊冪因為自曝請表演老師登上熱搜，又再次掀起熱議，畢竟楊冪這番話透露她最‬棘手‬的‬問題‬，便是「年紀」。

楊冪作為1986年生當紅女星，36歲的她依舊可以用年輕甜美的形象廣受粉絲喜愛，一但過了40歲大關，難免後起之秀搶占市場，因此轉型對於楊冪來說更是刻不容緩。觀眾們紛紛希望，楊冪可用心雕琢演技，用新戲向大家證明她真正的實力。