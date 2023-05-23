●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall在談及拜登與麥卡錫的債限談判和周一美股表現時表示，基本上投資人是在說：他們將及時達成協議的可能性至少6成。這協議可能只是延長，並將債限問題拖延到9月討論預算時。

●OANDA高階市場分析師Edward Moya在談到科技股為周一美股帶來支撐時表示，隨著債務上限戲碼越演越烈，重磅級科技股已經成為華爾街最受歡迎的防禦新選擇。

●摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一在該銀行的投資人日活動上表示，每個人都應該為利率升高做準備。5%對聯準會的基金利率來說還不夠高，我一直在建議客戶和銀行，你應該為6%、7%做準備。

●摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，不要將美股這波上漲誤以為是新牛市的開始，投資人切莫被這波漲勢沖昏頭，有太多基本面和技術面的證據都指向美股未來將面臨阻力，如估值高漲、推升大盤的股票廣度狹窄，以及防禦型股票表現優於大盤等。他並警告，如果美國府會就債限問題達成解決方案，短期內可能推動美股走高，但他認為這可能是一個「假突破」或「牛市陷阱」。