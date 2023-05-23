民進黨立委陳歐珀近日屢遭指控與im.B詐騙集團關係深厚，他為此在21日晚間，宣布退出2024立委選戰。中天《盧秀芳辣晚報》由記者「辮子妹」針對此議題進行街訪時，一位年輕人分析，以民進黨主席賴清德的立場，一定想要撇清跟陳歐珀的關係。

辮子妹昨（22）日針對「陳歐珀涉詐，新北市長侯友宜要求民進黨主席賴清德出來說清楚，為這件事負責」進行街頭訪問，大多數受訪年輕人都認同侯的說法，「當然要負責，但是政治人物通常都會跑，誰會真的出來負責」、「政治人物當然要負這個政治責任，賴清德又是在這麼大的位份上」、「賴清德是黨主席，可能還是要表示一下，之前到底知不知情」、「賴清德是上級，屬下有問題，會給人識人不明的感覺，還是得負點責任吧」。

而對於im.B詐騙案在綠高層持續延燒，有受訪者怒轟，「民進黨好像每個人都有祕密，搞不好賴清德自己在台南執政的時候也有不可告人的祕密，且民進黨就是一言堂、是專制政黨，現在都是賴清德說了算」、「一般民眾會想聽到解釋，但以賴清德的立場一定想要撇清」。

不過，也有人為賴清德緩頰，「可能賴清德真的不知道陳歐珀有這個問題。舉例來說，就像我爸也可能不知道我私底下有作奸犯科，誰能保證賴清德一定知道這件事情，如果沒有證據只能說賴清德很倒楣，不然所有台灣人犯罪都要怪到蔡英文頭上嗎」。