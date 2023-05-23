36歲男星陳奕過去曾和沈建宏組成男團「AK」出道，過去他被謝和弦爆走點名「高中睡我女友」，更稱對方「那話兒」小，引發熱議，7年後傳出和好。今週刊報導，直擊陳奕到KTV夜唱，離開時帶了一位妹子上計程車回家，細看竟是《小姐不熙娣》班底筱筱，令人好奇兩人關係。

陳奕2016年以《失去你的那一天》獲得金鐘獎最佳男配角獎提名，演出過電視劇《住左邊住右邊》、《蘭陵王妃》、《噗通噗通我愛你》，擁有美型男外表的他，2012年被謝和弦點名有感情糾葛，疑似在高中時曾和同一名女生交往，當時陳奕在香港參加活動，還傳出聽到消息時情緒崩潰，須戴氧氣罩就醫，多年後雙方才和解。

2014年謝和弦再度標註陳奕與沈建宏所屬AK的臉書粉絲專頁，虧說：「希望大家可以多多支持他們，他們好帥，但是讚好少」，再度掀起爭議。2019年謝和弦才閃電曬出與陳奕自拍合影，宣告世紀和解，「我們沒事了，不都為女人江山不要了。」但沒多說和好過程。

而女星筱筱被封為家具千金，是小S節目《小姐不熙娣》的常見班底，去年她自曝過去曾被韓國夯團男成員追求，更爆料對方帶她到夜店玩，不久後牽她到廁所打算「啪啪啪」，被她婉拒，消息還傳回韓國論壇，但筱筱始終不肯多說對方身分。今據《鏡週刊》報導，本月19日直擊陳奕現身台北KTV，結束後帶著一名女伴上計程車，還在車上用深情款款的眼神說悄悄話，接著一起到某棟大廈過夜，但對此，陳奕經紀人只簡單回應：「不知道筱筱是誰。」