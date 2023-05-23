前元大投信多多基金經理人吳積霖，於2019年間利用職務機會，取得公司內部的個股分析報告，與葉姓友人討論後，以他實際經營的「薛丁格的貓科技網絡有限公司」在19天內下單同步買賣當沖13檔股票，共獲利55萬3000元，金管會2021年調查後裁罰該投信60萬元，並停止吳男執業1年。台北地檢署 23日依違反《證券投資信託及顧問法》特別背信罪起訴吳、葉2人，由於2人認罪並繳回犯罪所得，檢方請求減輕其刑，並酌以緩刑宣告。

涉案的吳積霖，是台大電機研究所碩士畢業，曾擔任華南金控華南投顧公司研究部協理、聯詠科技技術經理、德商英飛凌上元科技研發工程師。

金管會2020年針對吳積霖與關係戶「薛丁格的貓網絡有限公司」，在2019年7月至11月間，有多次同日買賣與該基金相同股票情事，進行調查。

金管會調查時，吳男坦承有與薛丁格公司人員討論股票投資，可能提及產業龍頭個股，金管會認為吳男此舉造成消息洩漏予他人之疑慮，其行為已違反投信人員管理規則，於2021年1月對該投信開罰60萬元，並對該投信處予糾正、並命令該投信停止吳男1年業務之執行，停止業務執行期間自2021年2月15日至2022年2月14日止。

起訴指出，吳男利用職務機會，取得個股分析報告，與葉討論後，以「薛丁格的貓科技網絡有限公司」於19天內下單同步買賣當沖13檔股票，共獲利55萬3000元。