民進黨總統候選人賴清德近日批評國民黨「沒有自由民主的DNA」，引發各界討論，資深媒體人陳鳳馨表示，大家必須警惕，因為賴的這番言論通常是威權者在說，有民主精神的人反而不會說這種話。

陳鳳馨昨（22）日在政論節目《少康戰情室》指出，民主的精神，就是相信每一個人在投票時的選擇，絕對不可以給任何一個人戴帽子，若是出現了「某些人民主，某些人則不」的聲音，那就叫做威權。

陳鳳馨接著說，一個民主國家逐漸走向威權時，當權者會指責某些政黨不民主，並且剝奪該黨的權利。因此，當賴清德說出國民黨「沒民主DNA」時，大家就必須要警惕了，因為一個有自由民主精神的人，是不會說出這種話的。

另外，國民黨台北市第二選區立委候選人、市議員游淑慧21日也在同一節目嘲諷，民進黨政府近年來監控社群軟體，賴清德更被作家楊渡爆料，是「卡管案」的幕後操盤手，這樣的政黨要談自由民主DNA，只能說這個DNA「突變了」。