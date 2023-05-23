中國網信辦以美廠美光（Micron）產品存在較嚴重網路安全隱患為由，要求中國國內關鍵資訊基礎設施運營者停止採購美光產品，英國金融時報指出，針對中國禁令，首爾已表示不會干預阻止韓廠三星和SK海力士填補市場空缺。

報導指出，白宮上個月要求南韓力促其晶片製造商在美光產品遭北京禁售後，不要增加對中國的銷售。但首爾政策制定者最新表示，他們不願介入這場爭端，並會遵從這些公司的意見。

南韓貿易部副部長張振永（Jang Young-jin）對此表示，美方要求我們做什麼不做什麼，但其實是我們企業自己的事，三星和SK海力士都有全球業務，將對此做出判斷。這兩家公司則拒絕就此事發表評論。

美光財務長墨菲（Mark Murphy）說，該禁令可能會使其銷售額損失個位數。分析師則稱三星和SK海力士等韓國晶片製造商，可能是地緣政治緊張局勢加劇的受益者。