因為疫情的關係暌違2年，國立台灣海洋大學日前再度舉辦「畢業生獨木舟挑戰基隆嶼」活動。總計有60名海大學生從小艇碼頭出發，在基隆嶼環島一周後成功折返。

海大表示，「畢業生獨木舟挑戰基隆嶼」活動自2013年開辦，每年吸引超過百名學生爭取報名機會。以今年為例，獲選的40名應屆畢業生，需經歷兩個月集訓，除了得具備開放水域的操槳與航行能力，克服暈船等症狀外，還需接受翻船復位與脫離及航行耐力訓練。另外還得通過體能測驗，才能夠獲得上船挑戰來回基隆嶼的機會。

國立台灣海洋大學畢業生日前舉辦划獨木舟環基隆嶼活動，共有60名海大學生成功完成這項挑戰。（國立台灣海洋大學提供／張志康基隆傳真）

22日一早，這次的活動展開，正好天候及海象都相當怡人，首度挑戰航向基隆嶼同時繞島一周，是歷年挑戰活動中航程最遠的一次。

海大副校長冉繁華表示，海洋大學是全台海洋相關學術領域研究最完整的大學。受惠於海大得天獨厚的地理位置，積極發展並推廣各項水上活動。畢業前夕舉辦充滿海洋味的畢業活動，讓畢業生自我挑戰，划獨木舟航向基隆嶼，充分表現親海、愛海、敢於冒險的海洋精神，感受海大帶給畢業生未來面對挑戰時的滿滿祝福。

體育室主任黃智能也活動尾聲頒贈「挑戰成功證書」予挑戰基隆嶼成功的海大畢業生，並表示畢業生划獨木舟挑戰基隆嶼是海大特有的傳統，活動能順利舉辦，除了需要學生良好的團隊合作默契以及水域活動能力，還需要天候、海流、漲退潮等諸多要素的配合；本次活動的順利辦理，是海大人與海共生、共好的展現。黃智能主任期待划獨木舟挑戰基隆嶼的傳統能夠延續，為一屆又一屆的海大人，留下獨有的海洋記憶。