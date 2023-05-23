美國對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施後，上周末大陸宣布美國記憶體晶片大廠美光的產品未能通過網路安全審查，當地關鍵基礎設施業者應停止使用美光產品，此舉被視為反擊美國的手段。即使如此，專家仍點出大陸晶片業需要面臨的問題，除了設備、原料及技術外，如何大規模生產、是否有能力量產更是一大關鍵。

The Guardian報導，美國宣布進一步制裁後，大陸透過大規模補貼及稅收減免政策，企圖降低影響，分析師John Lee表示，「面對美國新的出口管制，大陸的主管單位已經意識到，有必要給予關鍵供應鏈中較弱勢的環節更多支持。」

此外，大陸也拿美光開刀，企圖反擊美國，去年大陸市場約佔美光整體營收的11%，但大陸晶片業本身仍有問題需要解決，John Lee認為，單靠現金不足以推動大陸工業發展，當地先進晶片半導體廠商的技術仍落後頂尖對手數十年。

John Lee也點出，除了設備、原料及技術外，如何大規模生產、是否有能力量產更是一大關鍵，「多年的研發與生產經驗仍相當重要，大陸晶片業要能夠做到大規模量產的水準。」

目前大陸半導體產業在研發方面的投資為7.8%，遠低於美國的18%，此外，大規模補貼也出現弊端，光是去年一整年，政府吊銷近6千家晶片企業的許可證，比2021年增加7成。