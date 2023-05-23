啦啦隊女神峮峮（吳函峮）先前因入選世界棒球經典賽（WBC）的「經典女孩」啦啦隊，一路紅到日本，先前還傳出她有意辭退啦啦隊工作，改到緋聞男友柯震東的公司旗下當藝人，但被她及經紀人否認。近日，峮峮突然將臉書大頭貼換成她的「毀容照」，原來是因為錄影打賭輸的懲罰，她還無奈說：「你各位不要再留言了！就讓這篇沈入海底吧～」。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員峮峮過去因和已故藝人小鬼（黃鴻升）的戀情引發討論，近期週刊曾報導她疑似有新歡，和柯震東、《我愛黑澀會》出身的張甯兒及電台少東洪武深夜聚會，像是Double dating，隔天張甯兒和洪武兩人出門，留下柯震東和峮峮在家中，令人遐想兩人關係。

當時柯震東表示：「跟峮峮認識10幾年，出道前就認識，完全沒有往那個（交往）方面想，如果真的有什麼就不會同框。」澄清只是好友，峮峮也同步否認，更撇清沒有什麼星星燈定情小物，「那個...我的第二顆星星燈一直都在房間，難道全世界有星星燈的都是我的寶貝」。今年3月更傳出峮峮將從中信兄弟啦啦隊出走，還有人指她已無心參加啦啦隊工作與訓練，讓峮峮非常受傷，在IG回應：「為什麼要亂說話」。

峮峮留言求饒。（圖／翻攝自峮峮-吳函峮臉書）

峮峮強調，自己有參加春訓，沒有要離開啦啦隊，也沒要加入柯震東旗下的「禾豐九路」改當演員，經紀人也澄清：「我們也從未接觸其他領域經紀公司，無論代言、工作都照規劃中進行，謝謝大家關心」。21日，峮峮突將臉書大頭貼換成自己被畫成滿臉黑的醜照，引來5萬多名網友按讚朝聖，據《三立新聞網》報導，峮峮換大頭貼的原因是上節目錄影沒進前三名，被迫和豆花妹一起接受畫臉處罰，並須換成大頭貼一星期，笑翻網友。