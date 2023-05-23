賴男家屬指控，賴男墜樓身亡疑因繼承上億遺產奪命，左為賴父，右為賴。（家屬提供）

台中5億賴姓高三生命案，賴母指控處理賴家房產的夏姓代書之子涉謀財害命，案情撲朔迷離。今天再爆賴與夏男急於結婚竟是因夏代書曾對兒子們說過：「誰先結婚，就把房子過戶給誰」，夏邀賴登記結婚，他可獲房產、賴也有房住，兩人取得共識後，匆忙找2名路人當證人登記結婚，但2小時後，賴即自該屋墜樓身亡，全案疑點重重。

賴母指控，18歲兒子擁有5億房產，多年為賴家處理房產的代書夏父，在賴父今年4月過世後，扣住早已過戶給兒子的30筆房產所有權狀，不歸還，兒子並男同志傾向，5月4日竟與僅有2面之緣的夏男到戶政所登記結婚，賴卻在2小時後於夏家旱溪西路的房子墜樓身亡。

為何賴與夏急於登記結婚？賴母指控疑遭夏下藥，意識無法自主，但戶政人員在兩人登記結婚過程，除了同性結婚、穿著輕便外，並未發現異狀。

外傳，起因是夏代書曾對兒子們說過，「誰先結婚，就把旱溪西路的房子過戶給誰」，夏為獲得該房產，邀賴一起去登記結婚，不但他即可獲房產、賴也有地方可住，對雙方都有利，所以兩人才匆忙找路人當證人登記結婚。

賴家委任律師許哲維否認此說法，認為是夏家卸責之詞，指控夏姓父子謀財害命，騙賴結婚後，偽裝成墜樓輕生，再以配偶身分繼承房產。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980