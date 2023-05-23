有網友近日在網路平台舉報，國泰航空空服員歧視非英語乘客。5月22日晚，國泰航空緊急致歉，對此發布聲明：「已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷，對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務，對於此次事件高度重視。我們已經聯繫相關旅客進一步瞭解情況，並會進行嚴肅調查處理。在此，我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。」

空服員歧視非英語乘客？國泰航空緊急致歉。（國泰航空官網）

據此前消息，近日，有網友在社交平台發帖稱，自己在搭乘國泰航空時，有空服員歧視非英語旅客。該網友稱，其於2023年5月21日搭乘國泰航空CX987航班，由成都飛往香港，恰好坐在最後一排乘務員準備餐食及休息之處。該網友描述，國泰航空空乘人員在飛機飛行過程中，不間斷使用英語、粵語抱怨乘客：「If you cannot speak blanket you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯）、「Carpet is on the floor」 （地毯是在地上）……。該網友稱，「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』空服員拿毛毯，結果反被取笑。」位於該網友前排的乘客在嘗試用英文詢問空服員如何填寫入境卡時，同樣得到了無比不耐煩的回答。

國泰航空有限公司（Cathay Pacific Airways）創辦於1946年，總部設在香港大嶼山，是香港第一所提供民航服務的亞洲航空公司。國泰航空以香港國際機場作為樞紐，旗下的子公司包括國泰港龍航空及華民航空。