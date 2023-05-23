受此發言激勵，周一美光跌幅收斂。周一收跌2.85%，報66.23美元，盤前一度重挫6%。

高通、博通被點名可能成為中國政府反制美國封鎖的下一個目標，周一股價亦收黑，但跌勢溫和。高通收跌0.55%，博通跌0.57%。

中國國家互聯網信息辦公室周日宣布美光在中國銷售的產品存在嚴重的網路安全風險，對中國關鍵信息基礎設施供應鏈構成重大安全風險，影響中國國家安全，因此未能通過安全審查，中方將禁止關鍵基礎設施業者採購美光產品。

不過中國網信辦並未詳細說明所謂的風險為何，也未說明美光哪些產品將受到禁購令影響。

Murphy表示，目前尚不清楚北京的擔憂是什麼，他並表示美光對總部設於中國企業的直接與間接銷售額約占整體營收四分之一，「目前我們估計整體營收受到的影響介於低至高個位數百分比」。

分析師認為北京這項決定對美光的直接影響有限，因為美光在中國的大部分主要客戶都是消費電子公司。此前投銀Jefferies即出具報告指出，此事對美光的影響有限，因為該公司在中國的主要客戶是智慧手機和電腦等消費電子公司，而非「基礎設施」供應商，「美光的DRAM和NAND晶片產品在伺服器市場的占比要小得多，我們認為該公司在中國大部分營收並非來自於電信公司和當地政府，因此，這對美光的最終影響將非常有限」。

但分析師也警告，此舉可能促使一些公司基於政治風險考量而放棄他們的美光產品供應鏈。

目前尚不清楚北京這項裁決是否會影響美光對當地「非中國」客戶的銷售業務。一些分析師表示，在銷往中國的美光產品當中，大部分都是由「非中國」公司所採購，以用於在當地製造產品。