民進黨總統參選人賴清德21日出席嘉義縣信賴台灣之友會活動，喊出要在嘉義贏10萬票。對此，桃園嘉義同鄉會副理事長、藍委萬美玲直言「那是不可能的事」，因為國民黨總統參選人侯友宜在當地有2項優勢。

萬美玲昨（22）日在政論節目《少康戰情室》中指出，嘉義人向來非常團結，身為嘉義子弟的侯友宜深獲鄉親愛戴，且其本土、草根的感覺更讓嘉義人把他當成家人一樣，所以賴清德不可能贏侯10萬票。

另外，在國民黨17日徵召侯友宜當天，由新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗發起的「全國嘉義旅外同鄉會座談會」，也選在民進黨中央黨部舉行，嘉義縣長翁章梁親自出席，會中決議將於7月22日正式成立「全國嘉義旅外鄉親挺賴清德後援會」，此舉被視為與侯較勁意味濃厚。

對此，萬美玲還原當天狀況，提到許多當天與會的人僅知道要吃飯，甚至有人事後表示完全不知道該活動是要挺賴清德，並強調自己力挺侯友宜。

而對於「全國嘉義旅外同鄉會座談會」的名稱，萬美玲也直呼有點怪，她說同鄉會的正式名稱為「中華民國嘉義同鄉會聯合總會」，但當天活動包括總會長、桃園嘉義同鄉會理事長都不知情，她認為不能把所有嘉義人都冠上挺賴不挺侯，這顯然說不過去。

萬美玲直言，賴清德喊出在嘉義贏侯友宜贏10萬票，在某種程度上顯示他心裡的恐懼、害怕，試圖藉此壯大自己。