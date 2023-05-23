自2017年發行千元紙鈔，阿根廷披索官方匯率由一美元兌換18.4披索，歷經5年後，一美元官方兌換221披索。國家報（La Nacion）指出，在阿根廷高通膨狀況下，最大面額千元披索紙鈔，若以22日官方匯率計算，只值4.087美元（約新台幣125元 ），已經成為美洲最不具購買力的紙鈔之一。

考量降低運輸、攜帶和儲存貨幣的成本，以及改善銀行ATM提存款機的運作效率，阿根廷中央銀行於2023年2月批准發行面額2000披索的紙鈔。

阿根廷第一批2000披索新鈔由阿根廷鑄幣廠當地生產，正面印有對醫療衛生有貢獻的代表，分別為阿根廷首位女醫師葛利爾森（Cecilia Grierson）及首位衛生部長卡利優（Ramón Carrillo），背面則為馬爾布蘭研究所（Malbran Institute）；新鈔票與其他面額區別在於以深灰及粉紅色為主調。

阿根廷央行表示，2000披索新鈔針對防偽做了更多設計，例如使用光變型油墨印刷、透光人頭浮水印、微縮印刷，更為了便利視障人士辨識，設計浮雕觸摸設計。

阿根廷銀行協會（Adeba）提到，因通貨膨脹加速，政府未發行大額紙鈔時，銀行每天處理的紙鈔數量和堆放體積都超出各行庫可存放空間。ATM提存款機每筆交易也無法超過40張紙鈔，嚴重影響銀行系統運作。

民眾巴崔西奧（Patricio）向記者表示，從去年開始，每到信用卡付款日，他都一早到銀行ATM機器分次將現金存入，因為常常在傍晚下班後，遇到銀行裡每台存提款機都存滿了，在無法存錢付款的情形下，只能帶著厚厚一大疊錢往另一家銀行分行的ATM機器試試運氣。

總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）說：「通膨確實存在，想掩蓋通膨是件愚蠢的事。我從不對現實的事情生氣，我們要做的是去解決這些事。」

他也不排除未來發行5000披索及1萬披索的紙鈔，並強調如此能更方便管理資源，並且在紙幣印刷過程中減少費用。（編輯：陳惠珍）