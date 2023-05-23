翻攝畫面

一名朱姓健身教練本月20日大鬧桃園市一間超商，還打傷員警，因警方持警棍回擊12下，引發外界質疑過度執法，掀起網友熱烈討論。對此，又有網友挖出一段影片，稱警察打完朱男之後，還拿出手機拍照。

透過該段影片中可見，朱男正面朝上、雙手背後躺在超商大門的台階上，臉部血肉模糊面露痛苦，持警棍毆打朱男的員警與同仁商談之後，還用腳移開被打斷的掉落地板的警棍殘骸，接著走到朱男的正前方拿出手機拍照，其他名員警則拿著衛生紙，連忙替滿臉血的朱男做緊急救護。

據了解，動手毆打的員警胸前配戴的密錄器已遭打落，拿出手機拍照疑為蒐證或向上級回報。

針對爭議，中壢警分局於20日晚間發布聲明表示，坦承當時現場員警情緒失控致過度使用強制力，經召集重要幹部決議，有關員警究責除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並同時追究相關考核監督不周人員責任。