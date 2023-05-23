信義房屋周威宇入行將滿4年，他曾拿過新人最高榮譽「新秀獎」，也在第22個月順利選上店主管，日前剛接下台南新開幕的新市店店長一職。業績表現、升遷之路平順，周威宇透露其中關鍵，就是店長、學長姐、師傅們「不藏私」的分享經驗，讓他能夠快速學習，掌握房仲工作必須兼具的業務力、專業力。

周威宇大學就讀材料系，畢業後進入傳產工作，卻因不太喜歡公司內較沒有溫度、同事間無法彼此互相鼓勵的氛圍，決定辭職回台南老家找工作；在大學同學建議下，雖然對房仲工作相當陌生，但信義房屋全台直營，各地分店都提供前6個月保障月薪5萬元、期滿不適應還有30萬轉職金，這樣的薪資條件，讓他鼓起勇氣嘗試。

而令他印象深刻的是，在信義房屋工作，學長姐、師傅、店長，彼此相處多半融洽，許多業績表現佳的標竿同事，也都願意不藏私和新鮮人分享經驗。周威宇舉例，很多人認為房仲只是買賣房子，但其實也可能遇到土地買賣事宜；不過，土地買賣的「眉角」很多，包括法規、土地使用分區，甚至於如何和地主應對進退等，都不是光靠看書或上課能學到的，這時，標竿同事從實務面分享自身經驗，就對菜鳥新人幫助很大，當接觸到土地案件，不用白走冤枉路，就能好好服務客戶。

信義房屋新市店店長周威宇（左二）入行將滿4年，他曾拿過信義房屋新人最高榮譽「新秀獎」。（圖/信義房屋 提供）

周威宇把握住信義房屋「手心向下」的文化，快速累積自己的專業力與業務能力，不僅順利拿到新秀獎，也替自己設定參選店主管的職涯目標，並順利在入行第22個月達標。至今，他也秉持同樣的信念，持續培育新人，有兩位徒弟在他的陪伴下，也順利拿到了新秀獎。

畢業季將至，信義房屋將在6月4日舉辦應屆畢業生職涯探索活動，安排業務、秘書同仁現身分享職涯心路歷程。新科的店長周威宇也提醒新鮮人，業務工作難免遇到挫折，但直營體系提供每月保障底薪等穩定薪資待遇，不用害怕景氣起伏；沒有雙黃線的晉升制度，只要有心，也都有機會選上區、店主管；最重要的是，同事間不藏私的分享，以及業務工作本身的多元性，都能使人快速成長。只要抗壓力夠、懂得轉換心態正向思考的新鮮人，都很值得嘗試。

信義房屋應屆畢業生職涯探索活動中，還將搭配時事趨勢，由高階主管分享企業AI趨勢運用、如何活用ChatGPT面試。凡報名活動者，可獲「WPS適性測驗結果書」，參加者還可抽AirPods Pro；參與面試也會獲得免費的韓系個人履歷照一張。