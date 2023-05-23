新華社23日報導，最新發布的自然指數數據顯示，中國大陸作者在2022年對高品質自然科學研究做出了最大貢獻，在高品質期刊上發表論文占比首次排名第一，超過美國。

自然指數由國際知名科技出版機構「施普林格-自然出版集團」下屬機構編制並定期發布。它追蹤發表在82本高品質期刊上的科研論文，根據有關機構、國家或地區所發表論文的數量和比例等，反映全球高品質科研產出及合作情況。一篇完全由中國研究人員發表的論文將為中國帶來1個「占比」。

自然指數分析的數據顯示，從2022年1月到12月，中國作者的「貢獻占比」為1萬9373份，排名第一；美國為1萬7610份。

自2014年首次引入自然指數以來，中國「占比」迅速增加，2021年成為物理科學和化學領域的領先國家。2023年1月至4月的最新數據顯示，中國在地球和環境科學領域也首次超過了美國。目前，美國只在生命科學類別的「占比」排名第一。

近年來，多個科研表現衡量標準顯示，全球科研貢獻占比在發生變化。例如，一份2018年美國國家科學基金會的數據集顯示，中國當年發表的論文數量最多。2022年日本國家科學技術政策研究所的一份報告說，在2018年至2020年間，中國研究在被引用次數最多的前1％的論文中占比高於美國研究。

自然指數同時也顯示，依照至少有一位作者來自特定國家／地區的所有文章的原始總和統計，2022年美國科研論文總數為近2萬5200篇，中國為2萬3500餘篇。