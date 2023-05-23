同時，講座還邀請了知名財經作家夏韻芬，作為客座來賓開講。夏韻芬指出，美債違約危機及美國經濟衰退等，近期市場壞消息頻傳，但標普五百指數成分股第一季財報普遍優於預期，過去三個月獲利成長率甚至出現U型反轉，從衰退5.2%大幅回升至衰退0.7%。面對變化劇烈的市場，股債雙存術是適合穩健投資人的方法，尤其債券價格去年超跌，且現在聯準會升息已到尾聲，債券價格有望提前反應並止跌回升。

今年以來受惠AI爆紅，股價強勢上漲的FANG+ETF，則可以作為股債雙存術的股票部位。林良一表示，隨著AI應用滲透生活中，今明兩年股票投資趨勢將圍繞AI主題。FANG+指數十檔成分股橫跨多個尖端科技主題，包括AI市場主要玩家微軟、谷歌、META，及AI應用成長帶動的高階處理器廠商，如輝達及超微半導體。根據統計，過去三年多裡，任一月份開始定期定額FANG+ETF，一年平均報酬率為13.29%；若定期定額二年，平均報酬率約40.25%，三年定期定額平均報酬率更達到54.35%。

在未來可能經濟衰退的背景下，優質的美元A級債能為股債雙存術，增添近似公債的避險能力，且有望收穫升息末段債券價格回升的資本利得。許雅惠表示，近三十年來數據顯示，聯準會最後一次升息後開始定期定額半年，並持有一年後，投資級債平均報酬率達14.11%；若持有時間拉長至三年，平均報酬率更逼近35%。