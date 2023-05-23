霧台飛龍瀑布3人失聯，屏東警消持續搜索，屏縣消防局第一大隊副大隊長楊景雄表示，因應鋒面來襲及落石造成的交通阻斷，已將前進指揮所改至谷川大橋旁，且兵分多路找尋，期盼能夠傳來好消息。

原本一組搜救人員預計從60米瀑下往人頭瀑布沿路溯溪搜索，沿路深潭潛水搜索，不過考量山區雨勢這部分先暫停，待天氣放晴再下水搜索。

飛龍瀑布3失聯，警消於溪流下游設攔截索。(屏縣消防局提供)

另外派遣人員至隘寮溪支流設置攔截索，另有空拍人員於隘寮溪沿岸利用空拍機空勘搜索，相關計畫則依天候狀況，隨時修正。