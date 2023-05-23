飛龍瀑布3失聯 黃金救援時效逼近 警消下游設攔截索 09:512023/05/23 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 飛龍瀑布3失聯，警消於溪流下游設攔截索。(屏縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 霧台飛龍瀑布3人失聯，屏東警消持續搜索，屏縣消防局第一大隊副大隊長楊景雄表示，因應鋒面來襲及落石造成的交通阻斷，已將前進指揮所改至谷川大橋旁，且兵分多路找尋，期盼能夠傳來好消息。 原本一組搜救人員預計從60米瀑下往人頭瀑布沿路溯溪搜索，沿路深潭潛水搜索，不過考量山區雨勢這部分先暫停，待天氣放晴再下水搜索。 飛龍瀑布3失聯，警消於溪流下游設攔截索。(屏縣消防局提供) 另外派遣人員至隘寮溪支流設置攔截索，另有空拍人員於隘寮溪沿岸利用空拍機空勘搜索，相關計畫則依天候狀況，隨時修正。 #屏東 #霧台 #飛龍瀑布 #攔截索 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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