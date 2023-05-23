隨著全球企業IT應用正加速Web化／SaaS化，「瀏覽器」已然成為終端使用者普遍最熟悉的界面。因此，Mammoth Cyber的「企業級存取瀏覽器」解決方案（EAB；Enterprise Access Browser），以市占率最高的Chromium「瀏覽器」作為核心，意即透過「瀏覽器」，即可安全連線、進行遠端存取工作所需的Web應用程式、SaaS、資料庫、私有雲和公有雲。

Mammoth Enterprise Access Browser使終端使用者無需在不同的VPN和ZTNA（零信任網路存取）之間來回切換，以熟悉的瀏覽器介面即可達成安全存取，且具備完整的稽核日誌（Log），既符合企業整體的資安政策；亦貼近終端使用者的使用習慣。此外，Mammoth EAB也允許使用者連線內網，進行SSH、RDP、Git、Kubernetes和資料庫訪問。

Verizon DBIR（Data Breach Investigations Report）顯示，有39％的機敏資料外洩，是由企業外部合作夥伴的存取所致，顯示未經恰當授權的外部使用者與未知裝置，對企業資料安全構成顯著風險。當前企業亟須透過實施零信任存取原則，以及精細的資料存取控制，杜絕未經授權的存取和資料竊取。李昌鴻表示，邁達特將積極協助企業採用以簡馭繁的Mammoth Mammoth EAB解決方案，協助企業資安防護升級。