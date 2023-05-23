去年8月九合一選舉期間，聯合新聞網以獨家報導，指前國民黨主席洪秀柱向中共中央總書記習近平誇口，「已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應」，洪事後控告撰文者前聯合報系編譯李京倫，台北地檢署調查認定，李女為了搶點閱數，增加新聞網流量，未經合理查證，即將不明電郵內容原文刊登，23日依加重誹謗罪起訴李女。

起訴指出，李京倫曾是聯合報公司新聞部採訪中心國際組編譯人員(已因本事件被解雇)，於去年8月22日下午3時48分於聯合新聞網刊登標題「消息人士：李上習不下已成定局，兩岸更可能開戰」，內文指「島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑」，報導一出，引發各界議論。

洪秀柱於8月24日上午到台北地檢署提告，並赴調查局台北市調查處檢舉有心人士散播假消息，要求調查局以國安為由調查她，以還她清白。

檢方傳喚李京倫調查時，李女供稱是大陸地區消息人士以電郵傳送告知她，她坦承先前從未沒有與該大陸消息人士接觸過，她只將電郵內容稍作潤飾後即以電郵原文發布。

另聯合報公司及李女主管均證稱，曾向李女查詢消息來源，但李女均說因相信消息來源，拒絕提供消息來源與說明。其中李女主管證稱，李女曾說接獲該電郵後，認為發布後點閱數會高，有助於新聞網流量，決定發表，事後已刪除該電郵。

檢方認為，李女身為新聞從業人員，深知媒體傳播力強大，在發表言論之前，理應善盡篩選及合理查證義務，卻未經合理查證，即散布不實指摘洪秀柱「通敵」情事，引貶損洪的個人名譽及社會評價，依法起訴。