屋主賣房，一定要多比較房仲業者服務，對自己權益才有保障。要是遇到黑心仲介，很容易就被坑騙上百萬房價而不自知。部分黑心房仲會先想盡辦法與屋主簽訂委託，再以沒人看屋、屋況不佳等理由，要求屋主降價求售，接著聯手投機客以低價買入房屋，再轉手以高價賣出。

曾有屋主賣房便遇到類似事件，險些虧損上百萬元。幸好屋主多方諮詢房仲業者，永慶房屋郭坤鑫經紀人才得知屋主狀況，並誠實為屋主估價，屋主才順利挽回近150萬元差價。

黑心房仲先接委託再砍價！

永慶房屋郭坤鑫經紀人分享，在2021年年末時，接到了一名屋主的諮詢電話。屋主向郭坤鑫表示，自己前一陣子決定出售名下一棟位於士林區的房子，也諮詢了一名房仲業務。房仲很有自信地表示能夠將房屋賣到1250萬元，於是屋主同意委託該名房仲協助售屋。

後來該名房仲向屋主稱說已經找到願意購屋的客戶，但是只願意出價1150萬元，因此力勸屋主能夠降價出售。但是屋主覺得當初房仲宣稱能以1250萬元行情出售，現在卻要他降價百萬元出售，實在難以接受。屋主也擔心自己可能遇到不肖的房仲業者惡意砍價，於是透過親友介紹找到郭坤鑫經紀人，希望他協助評估房價。

永慶誠實估價 屋主驚覺險虧百萬

郭坤鑫根據房屋資訊向屋主表示，房屋房屋位處邊間，還有雙面採光、棟距遠等優勢，使單價有機會上看47-48萬元，以房屋27坪計算，總價約在1270至1300萬元之間。屋主聽完郭坤鑫的分析後，驚覺自己差點就要虧損百萬以上房價，於是決定也委託郭坤鑫協助售屋。

郭坤鑫透過永慶房屋獨有的「聯賣制度」，在一周內就找到適合的買家，最終以將近1300萬元成功售出，幫屋主挽回將近150萬元。交屋後屋主非常感謝郭坤鑫的協助，更大讚永慶房屋的估價非常精準，誠實精神也相當值得信賴。

想避免遭到坑騙？售屋前先做這事

郭坤鑫表示，許多黑心房仲會先宣稱自己能夠賣出高於市場行情的高價與屋主簽立委託，接著再以「冷凍行銷」方式，向屋主表示沒有客戶有興趣、屋況不佳等理由，並要求屋主以低於市場行情的低價出售。如果屋主同意降價，與黑心房仲聯手的投機客便會趁機購入，接著再轉手以高價賣出。許多屋主一時不察，若是同意低價出售，損失的房價可能高達百萬元以上。

屋主若要避免遭到坑騙，最簡單的方式就是徵詢多家房仲業者，請房仲業者提供完整實價登錄資訊、說明估價邏輯，再選擇誠實的房仲業者為自己服務，自己的權益才有保障。

以「先誠實再成交」為服務理念的永慶房屋，不僅透過系統統一提供實價登錄資訊，杜絕經紀人選擇性揭露成交行情的可能性，永慶房屋還提供領先業界的「真房價保證」，宣示不炒房、不與投機客合作，如果永慶經紀人違反相關誠實規範，賠償買方最高400萬元、賣方最高4倍服務費，保障消費者權益。郭坤鑫表示，永慶房屋會持續以具體行動，捍衛消費者的購售屋權益。