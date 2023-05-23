25歲日本知名女優水卜櫻（水卜さくら），以「蘿莉系」打響知名度，更憑藉傲人身材，獲封「女優界第一美胸」，不過她近期在推特上曬出近照坦言覺得自己「慢慢變成姊姊了」，貼文曝光後隨即引發討論，許多粉絲也表示認同直呼「水卜櫻已經不是水卜櫻」。

水卜櫻22日晚間於推特上曬出清涼辣照感嘆，突然覺得自己變的「越來越像姊姊」，文章一出立刻引起熱議，該篇文更被轉往PTT討論，一名網友在文中回顧水卜櫻過往的作品，接著坦言其實水卜櫻不是變成姊系，就是單純變老而已，更感慨短短幾個月水卜櫻狀態明顯劣化，不過他也表示，可能只是自己想多了，所以才會轉發文章詢問大家的意見。

對此，不少粉絲現身留言表示認同，感嘆直呼「可以幫我找水卜櫻回來嗎」、「前額髮量變少的問題？」、「慘了這誰啊」、「嬸味濃厚」、「劣化好嚴重」，不過也有網友覺得無傷大雅「有輕熟女的感覺、「這髮型快可以演人妻片了」。

事實上，過去就曾有網友在PTT上發問「現在AV女優的霸主是哪位啊？」當時大批網友紛紛留言分享自己心目中的女神「發片量應該是深田吧」、「桃乃木超正」、「水卜櫻」、「推相澤南和櫻空桃」、「唯一支持水卜櫻」由此可見頻頻被點名的水卜櫻人氣相當高。