台大經濟系學生會正副會長選舉，2號候選人政見涉嫌歧視，有台大畢業的校友揚言要動用財金界人脈，封殺2名學生，但一名男網友聲稱，他和參選副會長的謝姓男學生在建中就認識，謝男高中時期就經常耍嘴皮子，引發不少風波，他也爆料謝男是美國籍，有美國爸爸當靠山，因此學長姊喊要封殺，對謝男來說根本沒差。

原PO今（23）日於PTT八卦版指出，他和謝男從建中就認識，謝男高中時就嘴臭得厲害，只要是學號「107開頭」的建中生都知道他，謝男讀高三時曾對女友口出惡言，講得非常難聽，被一堆人圍剿，甚至下課時有10幾個人在1樓要堵他，熱鬧得很，後來事情不了了之，而謝男認為出事道歉就沒事。

原PO表示，台大校友放話要動用在業界的力量封殺謝男，但他根本沒差好嗎？因為這位老哥是美國籍的，父親是美國人，若要申請國外留學，對他來說是回國念書，誰跟你留在台灣？

貼文引發網友熱烈討論，「羨慕有美國爸爸」、「美國阿爸就是狂」、「美國人就是不一樣」、「有美國籍也不見得穩啦！主要還是看能力」、「如果那麼敢就用英文去做大事」、「原來是美國阿爸人，失敬失敬」、「美國更慘吧？寄信給學校或公司，說不定比學長姊抵制更有效」。