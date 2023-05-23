前籃網總教練納許（Steve Nash）有機會前往自己家鄉的球隊執教，根據美國記者查拉尼亞（ShamsCharania）報導，帥位空缺的多倫多暴龍已對納許進行了面試。納許本來就是加拿大人，球員時代打過國家隊，後來也擔任過總管。

暴龍在4月開除了總教練納斯（Nick Nurse），納斯是2019年的冠軍教頭，那是暴龍成軍以來的首座總冠軍，打敗的是強敵金州勇士，意義重大，球迷自豪地稱為「北境之雄」（We The North）。然而暴龍近年戰績不振，納斯遭到球團高層檢討，被認為「要重新調整」而決定換人。

前綠衫軍總教練烏度卡（Ime Udoka）一度是可能的人選，不過休士頓火箭搶先一步簽下了烏度卡。其實火箭也在4月開除了總教練西拉斯（Stephen Silas），原先傳言納斯可能接任，結果火箭選了烏度卡。

The Raptors met with Steve Nash to discuss their HC vacancy, per @ShamsCharania and @joevardon



Nash was a player and GM of the Canadian national basketball team 👀 pic.twitter.com/QdbHlxtM3m — Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2023

納許雖然是戰功赫赫的名人堂球星，但他在NBA缺乏執教經驗，2020年空降成為籃網總教練，手下還有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）兩位猛將，引起美國黑人球評的嫉恨。ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就批評「肯定是白人特權，這種好事不會發生在老黑身上。」事後顯示這個總教練不好當，不僅連兩年季後賽失利，納許還一度捲入高層與球星的紛爭，本季初留下2勝5敗就灰溜溜地離去。