近期房市受到全球經濟下行、房市政策等衝擊，出現冷卻跡象。但是永慶憑藉著「先誠實再成交」的服務精神，持續贏得消費者的青睞，表現依舊亮眼。2023年第一季永慶房產集團成交件數較2020年同期成長26%！展望房市未來，永慶房屋具高度信心，因此擴大新人收入保障、更祭出員工加薪等利多，持續積極徵才，擴大企業版圖。

誠實精神贏肯定 民眾指名服務

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋以「先誠實再成交」的服務精神，並推出諸多誠實服務和保證，深獲民眾信賴，更直接指名服務。即使近來房市出現降溫跡象，但是自住換屋、長期置產的剛性需求仍在，永慶房屋業績影響不大。根據內部數據顯示，永慶房屋2023年4月成交件數較2月的房市低谷成長幅度高達25%，顯示永慶房屋表現依舊亮眼！

塗振宏進一步指出，永慶房產集團在2023第一季的成交件數，相較於2020年同期，成交件數成長幅度也高達26%！隨著未來台灣經濟表現回穩，自住民眾、長期置產族群進場，以誠實服務獲得消費者青睞的永慶房屋，業績表現有望再創高峰。

永慶房屋擴大福利強力徵才！

為了持續擴大企業版圖，滿足日益增加的消費者需求，永慶房屋祭出加薪、擴大新人福利，強力徵才！在2023年，永慶房屋擴大新人收入保障從「前9個月每月5萬」到「前12個月每月5萬」，總部行政同仁更平均加薪6%，用具體薪資福利，留住好人才。

永慶房屋更提供完整的「一對一師徒制」和「360小時完整教育訓練」，幫助新進業務同仁快速成長、創造成功機會。根據永慶房屋統計，入職滿一年的永慶房屋經紀人，平均月收高達9萬元。入職滿三年的經紀人，則有超過45%成功買房，年收超過百萬的經紀人更是不在少數。

塗振宏表示，這些成績的背後，是消費者對於永慶房屋誠實精神的信賴與肯定。未來房市將由自住、長期置產族群當道，誠實服務深獲消費者信賴的永慶房屋，有望在房屋市場上持續獲得好成績。歡迎有志賺取高薪、投入房地產事業的新鮮人或轉職者，加入永慶的行列。