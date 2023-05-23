周一泛歐Stoxx 600指數收盤升0.06點或0.01%，為468.91點。德國DAX指數在上周五觸及歷史新高後，周一跌0.3%。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫於周一就債限問題進行協商，於歐股收盤之後結束，未能達成協議。目前距離債務違約的期限僅剩10天。

法國央行行長Francois Villeroy de Galhau指出，歐洲央行的利率可能在今夏末期見頂，但是問題是利率在多久的時間會保持在高位。

另一方面，歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)指出，央行的政策十分有效，投資者似乎相信歐洲央行有能力將通膨帶回到2%目標。

周一公布的數據顯示，歐元區五月消費者信心增加0.1點。

中國在周日宣布禁止美光產品，禁止美光將記憶體晶片賣給中國當地的關鍵產業。

意法半導體和ASM國際分別上漲0.7%和1.9%。

Equita的分析師在一份報告中說，考量到在許多公司中，中國銷售佔10%至40%之間，該新聞對市場不是個好消息，「但我們無法做出整體的評論，因為美光的記憶體仍可以用韓國(三星和SK海力士)的產品來替代」。

希臘國債價格上揚，投資人對大選結果表示歡迎。投資者預期，大選結果將導致政府繼續推出支援經濟成長的政策、和削減債務。

Dechra製藥下挫13%，報3174英鎊；該公司預期，在市場動盪和批發商降低庫存的情形下，全年獲利將低於原先預期。

瑞安航空上漲1.3%，報15.85歐元；執行長Michael O'Leary預計本財年獲利將提升10%；他也表示，如果競爭對手的「非理性繁榮」的夏季機票預測是正確的，那麼瑞安會表現得比他們更好。

諾和諾德(Novo Nordisk)升2.6%，報1180丹麥克朗；該製藥公司在口服的半乳糖減肥藥的晚期試驗，顯示有顯著效果。