桃園22日晚間出現大雷雨，導致平鎮文化街水淹地下室達100公分、蘆竹南山路一段成汪洋，市長張善政23日坦言整晚睡不著，都在掌握災情，水務局也開設三級應變中心，直到半夜2點雨歇水退、應變中心解除才入睡，面對臉書被灌爆，他強調都有監控與應變，沒有大規模災情就沒有向市民大肆宣揚。水務局也稱晚間8點就啟動43處水門啟閉防汛，並於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點提前預布抽水機，讓淹水熱點挺過強降雨，累計桃園淹水共20處，將檢討淹水點改進。

蘆竹區南山路一段也因側溝堵塞淹水30公分成汪洋一片，排水孔清除異物後水位迅速退去。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政說，昨天晚上一直都有跟水務局密切聯絡，掌控下雨的狀況，雨量尚在預料、控制之內，市府有開設三級的應變中心，應變局部的小淹水災情，半夜2點鐘雨勢稍歇、災情都有在控制之內，就解除應變中心。

桃園市長張善政。(蔡依珍攝)

面對臉書被灌爆、挨批「神隱」，張善政重申都有掌控雨勢、監控雨量，昨天楊梅跟中壢1個小時都有超過40毫米的雨量，市府內部都有收到警訊，強調如果真的有嚴重災情的話他一定會出現，但市民應該要了解市政府是一個團隊，水務局、消防局隨時都在掌控災情，但是因為沒有大規模災情，當然就不會對市民大肆的宣揚。

水務局指出，桃園市從22日晚間21時起持續出現強降雨，中央氣象局晚間22時31分也針對桃園市發布大雷雨即時告警，並於23時發布桃園市豪雨特報。經濟部水利署也同時對桃園新竹發布一、二級淹水警戒，本次降雨雷達回波及閃電偵測訊號顯示出現爆發力驚人的雷雨胞，造成桃園市包含楊梅區、蘆竹區等6區1小時雨量皆達40毫米以上，尤其楊梅區1小時高達60毫米。

水務局昨下午就針對權管各水閘門進行防汛啟閉。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

水務局長劉振宇表示，水務局自昨中午即研判夜間20時後有強降雨發生可能，因此將水務局轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，也於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點提前預佈抽水機，並於18時完成抽水機人員進駐及各項設備試運轉，自20時起雨勢逐漸加大，捷運長庚A8站移動式抽水機及公滯四滯洪池隨即於21時啟動調控應變，確保A8站不淹水，處置得宜僅有15公分且迅速排除未淹大水。

水務局昨下午就針對權管各水閘門進行防汛啟閉。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

水務局昨下午就針對權管各水閘門進行防汛啟閉。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

水務局也於晚間22時30分開設水災三級應變，統計降雨積水地區包含蘆竹區、中壢區等局部區域共計20處積，積淹水深度普遍小於20公分，於雨停後隨即陸續消退，以桃園市平鎮區文化街地下室晚間22點半積淹100公分最嚴重，導致6車淹水，所幸無人受困，市府也派抽水機搶救，凌晨1點排除。

蘆竹區南山路一段也因側溝堵塞淹水30公分成汪洋一片，排水孔清除異物後水位迅速退去。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹區南山路一段也因側溝堵塞淹水30公分成汪洋一片，經市府養工處及蘆竹區公所協同當地里長協助迅速排除。全桃園今凌晨2時淹水情形都結案，解除水災三級應變開設，水務局表示，後續會針對淹水點會逐件檢討淹水原因，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。