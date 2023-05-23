美國財政部表示，6月1日是國會授權提高舉債上限的最後期限。拜登為了與共和黨達成協議，一結束日本廣島的七大工業國集團（G7）峰會就提前返國。

法新社報導，麥卡錫在白宮會談後說：「我覺得討論很有成效，我們還沒達成協議，但我真的覺得，在彼此意見分歧的領域中，我們的討論很有效果。」

麥卡錫告訴記者，談判代表將「挑燈夜戰」，好讓雙方逐漸達成共識，他與拜登也會「每天溝通，試著找到解決問題的辦法」。

美國定期提高舉債上限，以償還已獲批准的貸款和支出，但眾議院的共和黨人這次堅持，為了減少31.8兆美元的債務，調高債務上限的同時也必須大幅刪減支出。

拜登說，「我樂觀相信我們會有一些進展」，雙方都理解自己肩負化解僵局的「重責大任」。

麥卡錫的團隊和白宮談判代表在這個週末斷斷續續協商，昨晚談了兩個多小時，今天繼續討論3小時，拜登與麥卡錫昨天也通了電話。

共和黨人堅持主張，政府在2024財政年度要比2023財政年度撙節，這是不容退讓的「紅線」。

白宮提議凍結2024年政府支出預算，換取共和黨人支持向企業及富人增稅，但麥卡錫否決這項提案。

拜登政府也提議限制一些國內計畫的支出，但希望包含國防部。而共和黨人一直在推動提高軍事和邊境安全支出，主要想刪減非國防計畫的支出。

若國會未能提高舉債上限，將導致美國政府史上首度違約，很可能帶來災難性後果。許多專家說，最糟糕的狀況是，美國經濟江河日下，全球股市崩盤，數以百萬計人失業。

即使拜登與麥卡錫達成協議，仍需經眾議院審理，而兩黨都有強硬派不願做太多讓步。此外，期限前還有其他變數：聯邦參議院本週休會，眾議院也將於26日休會。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）