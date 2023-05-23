48歲香港男星鄭嘉穎因演出《步步驚心》「八爺」一角被台灣觀眾所熟識，昨（22）日親自在社群媒體曬出與同劇演員林更新（十四爺）的合照，睽違9年再度合體，讓劇迷嗨翻，而鄭嘉穎凍齡模樣也讓網友打趣道：「這些年吃防腐劑保養嗎？」

兩人當時在《步步驚心》中分別飾演八阿哥與十四阿哥，戲裡戲外都有好感情，鄭嘉穎在微博曬出兩人同框照，只見兩人久違合體，雖然相差了18歲，但絲毫看不出年齡的差距，鄭嘉穎彷彿凍齡般，狀態看來極佳，他也開心表示：「十四弟，九年沒見，依舊不變，我指的不變當然不是樣子了。」

貼文一出，讓粉絲紛紛驚呼，「天哪八十四啊！我哭了你倆沒走散啊」、「十幾年了，八爺黨又聚了」、「天哪我真的哭了，十幾年了八爺黨又聚了」、「最近剛又重溫了一遍步步驚心，真的好帥！ 」、「八哥和十四弟和十三弟」、「喜歡八爺，回憶殺」、「八哥十四弟！八爺黨」、「夢回步步驚心」、「時代的眼淚」、「世纪同框」。

如今鄭嘉穎與小22歲港姐出身的女星陳凱琳結婚，當年在印尼峇里島舉辦婚禮，同年生下大兒子Rafael，2020年7月生下小兒子Yannick，而老婆也透露：「大兒子兩個月大的時候，他(鄭嘉穎)已經跟別人說：『這個就是皇上，我們每個人都在服侍他。』」，充分展現他親力親為地照顧小朋友，被老婆大讚絕世好男人

而林更新則是繼續演戲事業，去年與趙麗穎合演的古裝仙俠劇《與鳳行》，不過開拍前他的狀態不佳，被嘲笑是油膩肥肚大叔，被網友吐糟可不可以換人演，所幸趙麗穎獨排眾議，力保他演出，他也沒辜負期待，靠著健身、飲食控制，進組後成功瘦回風度翩翩、玉樹臨風的模樣。