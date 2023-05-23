分析師指出，台股漲多後今日有壓，不過，高價低價股都有見火種，航太、軍工、碳權等成為撐盤要角。台股仍需視全球股市表現，因此後續仍需持續觀察歐美銀行的危機處理、美股走勢，以及聯準會動向。

盤面上，台積電開低、晨盤失守530元；緯穎(6669)整理過後，今日重回千元大關；大學光(3218)H2可望優於H1，股價漲幅超過2.77%；南電(8046)今日股東會，將討論股息18元，股價守在平盤上方；欣興(3037)守住十日線，股價小彈2%以上；碳權概念股多頭氣盛，邁達特*(6112)強漲逾9%、碩天(3617)強鎖漲停板193.5元、華紙(1905)漲幅超過3.5%；花旗喊買世芯-KY(3661)，股價強漲近4%，又刷新高；jpp-KY(5284)4月營收優於期，5月也有撐，股價衝至166.5元，創歷史新高。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，上週台股日均量放大至2583.47億元，指數終於突破今年以來盤整局面，並重回月季線之上，短期偏多看待，本週建議觀察萬六大關向上200點的區間支撐力道，若因科技股財報、聯準會談話及美債談判雜音出現回檔，則建議可以伺機布局。

廖炳焜指出，隨著美股首季財報公布近尾聲，目前具有代表的龍頭產業，包括AI代表個股Nvidia，將於本週公布第一季財報，此外，筆電大廠Dell及HP亦將公布季報，由於NB、PC是目前市場庫存水位最高的電子終端消費產品，兩大龍頭的季報數據與對市場的展望，將牽動去庫存進度。