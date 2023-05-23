元富證券表示，日本持續寬鬆貨幣政策，致其公債殖利率維持低檔，相較之下，台股的高股息殖利率以及市場透明健全且週轉率高等優勢，更能吸引日本投資機構投資台股。台股截至2023年4月，上櫃殖利率達3.45％，上市更達到4.34％，為全球主要股市最高，市場透明健全，同時台灣主管機關擬增加外資投資多元性。期盼透過此次活動讓日本投資人更加深入了解台灣資本市場，提升日系資金投資台股吸引力。

此次會議聚焦於台灣極具競爭力的IC設計與雲端中心產業。聯詠為全台第二大IC設計公司，專注於面板驅動IC，智原、力旺、晶心科的特定用途積體電路(ASIC)與矽智財(SIP)服務更領先全球，譜瑞-KY所開發的高速傳輸介面晶片亦受到國際客戶青睞，緯穎主要提供大型雲端資料中心硬體及解決方案。透過會議形式，機構投資人可深入了解與會公司營運概況及產業供應鏈動態，有望增進國際市場曝光度，吸引更多長期基金挹注台灣資本市場。