內政部與營建署16日宣布「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」預計6月1日起開辦，到今年12月29日截止，民眾可以到內政部營建署網站申請，預計最快7月就能入帳。台南市長黃偉哲表示，符合資格者可獲得3萬元定額支持金，提供中低薪房貸族實質幫助。

黃偉哲表示，該專案是內政部依據立法院今年2月通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」配合擬定「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，屬全國性補助政策，符合資格者可獲得3萬元定額支持金，提供中低薪房貸族實質幫助。

都發局指出，民眾需由內政部不動產資訊平台統一窗口辦理線上申請，程序簡便、操作簡單，經審查符合資格，支持金將透過原貸款金融機構直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內，最快7月上旬撥付第一批支持金。

都發局局長徐中強說明，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」適用對象為申請人及其配偶名下僅有1戶房屋並有自用性質購置住宅貸款、核貸金額為700萬元以內、2021年各類所得總額合計於120萬元以內，認定基準日以2023年2月28日為準。為讓民眾提前了解申辦資格、方式，已開放諮詢專線(02)2162-1239，周一至周五早上8時至下午6時，歡迎民眾多加利用。