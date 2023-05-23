美國蒙大拿州日前通過法案，從明年1月1日起禁用TikTok，成為全美第一個實施這項禁令的州別。TikTok昨（22）日提起告訴，理由是該禁令違反了憲法保障的言論自由權。

根據美聯社、路透社、半島電視台報導，TikTok公司向聯邦地方法院提出訴訟，控告蒙大拿州政府禁止在州內下載TikTok，違反了憲法第一修正案賦予的言論自由權。TikTok並認為蒙大拿州政府「越界」行使聯邦政府的權力，違反美國憲法的商業條款，該條款限制各州不得立法對州際和外國的商業運作造成負擔。

美國蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）17日簽署法案，禁止Google和蘋果的應用程式商店在蒙大拿州提供TikTok。

美國國會和州政府擔憂，北京有可能透過TikTok竊取用戶資訊或操控訊息，威脅國家安全。TikTok為中國科技巨擘「字節跳動」旗下的短影音平台，在全美有超過1.5億用戶。

蒙大拿州新法規定，違法下載TikTok，將開罰TikTok以及提供下載的Google與蘋果App商店，每天1萬美金的高額罰款。

TikTok在起訴書中強調，該公司「沒有也不會與中國政府分享美國使用者的資料，並已採取重大措施保護用戶的隱私和安全。」TikTok支持者指稱，美國政府自己也透過科技公司，在全球各地進行監控。

非營利組織「美國公民自由聯盟」（American Civil Liberties Union）要求蒙大拿州政府必須提出TikTok威脅國家安全的明確證據。

蒙大拿州司法部發言人佛勞爾（Emily Flower）說，他們已經準備好打這場官司。在全美封殺TikTok獲得不少國會議員支持，蒙大拿州這場訴訟案將成為達成此一目標的試金石。