在面對感情時，有些人態度會顯得含糊不清，讓對方難以判斷，《科技紫微網》運勢專欄指出，射手、金牛、巨蟹、天秤座是曖昧高手，當對方告白時，即使不確定自己的感情，也不會直接拒絕，而會用拖延戰術或含糊帶過，但這樣做反而會讓對方以為還有機會。

▍射手座

射手座在感情中不會刻意與異性保持距離，面對追求者也從來不會直接拒絕，而是會吊著人家的胃口，充分享受被追求的滋味，當對方告白時，會含糊帶過並利用「大家都是朋友」來當擋箭牌，認為沒必要拒絕別人，如果情侶當不成可以做朋友。

▍金牛座

金牛座在感情中很少拈花惹草，但他們容易因為不懂拒絕而被對方纏住，尤其當碰上經驗豐富的追求者時，會完全招架不住並放大別人的愛意，認為自己對對方而言是很特別的人，這時精神上不免多了幾分責任感，也就不好意思拒絕對方了。

▍巨蟹座

巨蟹座非常在乎別人感受和看法，會因為不想讓對方失望，而不忍心拒絕選擇逃避，深怕對方討厭自己默默離開，所以寧願使用拖延戰術觀察局勢，也不想搞砸一段關係，這樣的做法會讓人誤以為還有機會。

▍天秤座

天秤座個性糾結，在感情中容易搖擺不定，他們總是試圖把所有關係處理成對等的，當有人告白時即使不喜歡也不會在第一時間拒絕，更會出於補償心理而關心對方，讓追求者認為還有機會。且天秤座做為一個資深的拖延症患者，對於一段不喜歡也不討厭的曖昧關係，在還沒做出決定前，不會主動撕破臉。