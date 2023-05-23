昨日北部大雷雨影響原預定降落在松山、桃園機場、分別是華信、長榮、馬航、星宇等5個班機，均轉降至高雄小港機場。但後續4班機皆飛離小港，獨留星宇在高雄過夜，小港機場表示，因其內部作業問題，延誤宵禁時間還未起飛，影響61名旅客，後續由星宇安排住宿，並於早上飛回桃園。

昨日晚間9時30分許發布北部7縣市大雨特報，因伴隨強風、落雷，影響晚間降落至松山、桃園機場華信1276、馬航MH68、長榮BR238、長榮BR216星宇JX718，共5班機，均因遭遇風切，重飛後轉降高雄。

小港機場指出，先後至小港機場落地為華信1276（B738 金門－松山）於晚間9時6分許落地、馬航MH68（B738 亞亞庇－桃園）於晚間9時15分許落地、長榮BR238（B777 雅加達-桃園）晚間9時31分許落地、長榮BR216（B777 新加坡－桃園）晚間9時43分許落地、星宇JX718（A321 河內－桃園)於晚間9時49分許落地。

然而，華信、馬航、長榮轉降高雄，後來均重飛回原來降落機場，唯獨星宇仍滯留高雄過夜。

小港機場表示，因星宇航空內部作業問題，班機延誤到宵禁時間還沒有辦法起飛，班機旅客人數共61人。後來星宇安排旅客下機入境住宿高雄，也有旅客要求自行返家，星宇飛機早上空渡飛回桃園，更細節的部分要星宇作回應。