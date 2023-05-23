許多民眾受到廣告或名人宣傳的影響，近來將平時早餐常喝的豆漿、米漿、奶茶都改為燕麥飲，期望能夠降低三高；但不少人早餐改吃燕麥後，卻發現血糖值變差，台南市立醫院營養師翁詩雲建議，需要限制碳水化合物的糖尿病患者，食用燕麥時應與其他主食類食物替換；慢性腎衰竭或洗腎患者，平時應以白飯取代燕麥；外食族最好還能搭配其他食物，如此飲食才能更均衡。

燕麥到底有什麼優點？翁詩雲說，燕麥富含非水溶性膳食纖維，能夠促進腸道蠕動，縮短食物殘渣通過腸道的時間，減少膽固醇及脂肪的吸收；且其水溶性膳食纖維會在腸道中和膽酸結合，加速膽酸排出體外，因此可降低血液中總膽固醇，預防心血管疾病。

翁詩雲指出，近期因廣告的宣傳，已有愈來越多人知道燕麥的好處。但燕麥在食物分類上是「全穀雜糧類」食物，對於需要限制碳水化合物的糖尿病患者，在食用時要與其他主食類食物替換，這樣才能增加膳食纖維的攝取，也不會吃進過多的醣類。

另外，慢性腎衰竭或洗腎患者，因燕麥當中磷含量較高，吃過量燕麥可能會導致高血磷，所以平時仍建議以白飯取代燕麥。至於沖泡式的麥片（粉），常會添加精緻糖或其他添加物，因此挑選時也要多加留意。

翁詩雲認為，外食族建議選用無糖燕麥飲（約290ml），搭配半個菜包，或是茶葉蛋加小條地瓜的組合，讓飲食更均衡。如果想透過攝取燕麥獲得健康效益，建議將燕麥粒添加至白米一起烹煮成燕麥飯，這樣可攝取更完整的營養成分，也增加咀嚼口感延長飽足感。