拜登表明支持盟國提供烏克蘭F-16戰機

在華府明確表態，不會阻止盟友提供烏克蘭F-16戰機後，可能的供應國開始浮現。而軍事分析家塔克維（Babak Taghvaee）認為，丹麥及荷蘭將供應基輔45架F-16戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，塔克維得知，丹麥與荷蘭將提供基輔45架F-16，以彌補自從它遭俄羅斯侵略以來所折損的米格（MiG）-29戰機。他指出，涉及相關交易的第三方是比利時。不過，比利時負責的是趁F-16送交烏克蘭前，將它們進行大修並升級。

儘管相關消息目前還無法證實，但荷蘭已示意，它是F-16可能的供應國之一。據荷蘭公開來源情報（OSINT）分析和統計網及戰爭研究團體「羚羊」（Oryxspioenkop）說，就在傳出荷蘭將提供基輔F-16後，阿姆斯特丹取消了原本要出售戰機給私營戰術戰機訓練公司飛龍國際（Draken International）的協議。

根據雙方協議，荷蘭要出售40架F-16給飛龍國際，而第一批12架已在2022年賣出，但另外28架的選擇權尚未實現。荷蘭國防部2021年獲悉，這28架戰機應該在2024年5月前退役。據推測，這批F-16將因烏克蘭武裝部隊空軍的需求而轉交。

至於丹麥要是決定提供烏克蘭F-16，那受影響的可能是阿根廷。原本布宜諾斯艾利斯打算，要靠採購戰機來提升空軍戰力。丹麥和阿根廷為了可能的交易，甚至派技術工作團和專家交流，好加以評估。然而，任何相關交易都必須華府授權，但好幾個月來，白宮都對這話題保持沉默。要是美國不同意阿根廷採購F-16，就要冒著中方出售JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機給布宜諾斯艾利斯的危險。而無論華府，或曾與阿根廷交戰的英國都不樂見，因為這會開啟北京在阿根廷，甚至中南美洲提升影響力的可能。

俄羅斯警告，西方若提供烏克蘭F-16戰機，將冒嚴重風險。

#BREAKING: I was informed that, 45 ex-Danish & Dutch F-16AM/BM Fighting Falcon fighter jets will be delivered #Ukrainian Air Force as an attrition replacement for its lost MiG-29s during the war with #Russia. #SABCA in #Belgium will overhaul & upgrade the aircraft before… pic.twitter.com/4rv6KKWFqp — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) May 20, 2023

此外，波蘭等歐洲國家也表達了提供烏克蘭戰機的意願。例如，巴黎不斷表示，提供「飆風」（Rafale ）戰機給烏克蘭並沒有禁忌，但卻必須考慮到，不能損及法國空軍的戰力。先前傳聞，法國會提供基輔40架「幻象」（Mirage）2000-9戰機。法國情資數位媒體「情報在線」（Intelligence Online）說，沙烏地阿拉伯和希臘都要汰換「幻象」2000，屬意提供給烏克蘭，但相關消息並未獲得官方證實。

此外，英國已承諾，要提供歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機給烏克蘭。然而，倫敦最可能的是軍售，而不是捐贈。