《網路溫度計》曾調查「10大嫌惡設施」其中「警察局、消防局、醫院」名列第3，而近期一名網友則是想開診所，卻被房東拒絕，讓他大受打擊問道「診所也變成嫌惡設施了嗎」？

醫生租店面想開診所 房東一聽秒拒絕

原PO在PTT表示，自己看到不錯的店面，進一步打電話詢問房東租金時，對方一聽租店面的用途是要開診所，當下立刻拒絕「診所？！診所不行！！你去問隔壁！」令原PO相當驚訝，「想不到診所已經變成嫌惡設施了，跟謝絕油湯一樣」也疑惑房東拒絕的原因，「該不會是房東就住樓上嫌樓下如果病人太多會傳染嗎」？

診所「歇業多、開業也多」 3大隱憂成嫌惡設施

貼文一出後，不少網友舉出住宅鄰近診所的缺點，「診所容易倒啊，浪費大家時間」、「牙醫診所常有消毒水味」、「一個是看房東有無住同棟？要不就因停車問題造成鄰居麻煩」、「耳鼻喉科跟小兒科應該嫌惡，流感高峰時連騎樓都有人在排隊」、「診所可是優良房客才對啊...還是知道現在診所不好做，會倒所以不爽租QQ」、「原PO是耳鼻喉科的，怕肺炎、流感的病人一天到晚聚在門口會傳染吧！」「診所會很多機車違停，汽車並排」。

事實上，受疫情影響，診所出現歇業多、開業也多的洗牌潮。根據健保署統計，疫情爆發前，2019年就醫次數總計為3億9千多萬件；疫情爆發，就醫次數逐年下降（2020年3億6千多萬件，2021年3億3千多萬件），其中基層診所降幅最大，診所降幅最多的科別，依序是耳鼻喉科、小兒科、胸腔內科。

綜合網友所述，診所不受房東歡迎的原因有：營運狀況不穩定、憂病毒傳染、造成交通混亂等。